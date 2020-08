"Bombenbrückele" in Brixen vorsorglich abgetragen

Im Eisacktal ist die Hochwassergefahr aufgrund der straken Regenfälle der vergangenen Stunden noch nicht gebannt. Nach wie vor führt der Eisack besorgniserregend viel Wasser, sodass die Einsatzkräfte alles in ihrer Macht Stehende tun, um eine Katastrophe zu verhindern. In Brixen wurde daher nun das alte "Bombenbrückele" vorsorglich in 3 Teile geschnitten und abgetragen. Video: Alexander Gruber, Gemeinde Brixen.