Bozen: 2 Männer protestieren auf Baukran

Im Großeinsatz stehen seit Donnerstagmittag die Einsatzkräfte in Bozen. In der Fagenstraße sind 2 Männer auf einen Baukran geklettert. In schwindelerregender Höhe protestieren die Bauarbeiter scheinbar gegen die Arbeitsbedingungen. Angeblich seien Lohnzahlungen ausgeblieben. Das Areal wurde großräumig abgesperrt.