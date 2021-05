Bozen: Auto reißt Speedcheck-Box vor Einkaufszentrum Twenty nieder

Aufsehenerregender Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Galileo-Galilei-Straße in Bozen. Vor dem Einkaufszentrum Twenty ist ein Auto seitlich umgekippt und hat die Speedcheck-Box niedergerissen. Der Unfall ging glimpflich aus, der Fahrzeuglenker blieb praktisch unverletzt.