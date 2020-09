Bozen: Bombenentschärfung

Am heutigen Sonntag, 27. September, wird die am Verdi-Platz in Bozen gefundene 226-Kilo-Fliegerbombe entschärft. Der Start der Entschärfungsarbeiten wird in Bozen gegen 9.30 Uhr mit der Auslösung des Zivilschutzalarms und der Ausstrahlung einer Zivilschutzmeldung über die Hörfunksender angekündigt.