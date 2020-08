Bozen: So wurde eine Verkäuferin mit dem Messer überfallen

Die Bilder der Überwachungskamera in einem Geschäft in der Südtiroler Straße in Bozen gehen unter die Haut. Der Täter interessierte sich für ein Handy und gab an, es zu kaufen. Doch an der Kasse zückte er nicht die Geldtasche, sondern ein Küchenmesser und ergriff die Flucht. Wenig später wurde der 35-Jährige von der Staatspolizei festgenommen, die mutigen Polizisten konnten den Ghanaer hinter dem Drususstadion überwältigen und die Handschallen anlegen. Auch das Küchenmesser wurde sichergestellt.