Bozen: SVP stellt Kandidaten für die Gemeinderatswahlen vor

Die Bozner SVP schickt für die Gemeinderatswahlen Mitte September 45 Kandidaten in den Ring. Bei der Vorstellung am Montag sprach Stadtobmann Dieter Steger von einer Liste, die sich sehen lassen kann. „Es ist eine der Besten, die die SVP je vorstellen konnte“, sagte er. An der Spitze steht, wie schon seit Längerem bekannt, Luis Walcher. Er bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters. „Wir haben das beste Programm und werden in den kommenden Wochen das Gespräch mit den Bürgern suchen“, meinte er. Prominente Unterstützung erhält die Partei auch von außen: Niemand geringerer als Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder wird Walcher&Co. in den kommenden Wochen unter die Arme greifen.