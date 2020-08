Bozen: Wilde Schlägerei am Obstmarkt

Am Mittwoch ist es um 22.30 Uhr am Bozner Obstmarkt zu einer Schlägerei gekommen. Ein Mann pöbelt einen anderen an, die beiden landen am Boden und prügeln sich. Die jeweiligen Begleiter, ein Mann und eine Frau, mischen am Rande mit. Das Video wurde vom Betreiber eines Lokals in der Museumstraße gefilmt und der STOL-Redaktion zugeschickt. Die Lage in der Altstadt spitzt sich immer mehr zu, erst vor wenigen Wochen wurde ein Carabinieri-Beamter von einem Betrunkenen angegriffen.