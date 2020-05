Bozner Obstmarkt: Abstandsregeln werden kaum beachtet

2 Meter Abstand? Von wegen: Am Freitagabend tummelten sich erneut zahlreiche Menschen vor den Lokalen am Bozner Obstmarkt. Viele trugen zwar Gesichtsmasken, die Abstandsregeln wurden aber nicht von allen eingehalten. Wie das Komitee „Lebenswerter Obstplatz“ berichtet, wurde es zu später Stunde sogar noch voller, obwohl die Regelungen der Phase 2 klar vorschreiben, dass Menschenansammlungen verboten sind: „Mittlerweile sind die Feiernden am Obstmarkt nicht nur laut, sondern auch noch gefährlich“, klagen die Anrainer. - Aufnahmen: Privat