Bozner Tram vorgestellt

Viele Details rund um die geplante Bozner Tram wurden am Mittwoch Vormittag im Rahmen der Präsentation am Bozner Waltherplatz vorgestellt. So sind zum Beispiel 2 Linien mit insgesamt 17 Haltestellen vorgesehen und die Fahrtzeit zwischen Bahnhof und Krankenhaus soll 19 Minuten betragen.