Brad Pitt und Jennifer Aniston wieder vereint? Flirt bei gemeinsamen Auftritt

Die Schauspieler Brad Pitt und Jennifer Aniston waren einst das glamouröseste Liebespaar in Hollywood, doch das ist auch schon über 15 Jahre her. Seit Monaten werden in den Klatschblättern immer wieder Gerüchte kolportiert, dass es zwischen den beiden wieder funkt. Im Zuge einer virtuellen Lesung bei einer Corona-Spendensammlung standen beide wieder gemeinsam vor der Kamera – und mussten eine schlüpfrige Szene lesen. Kollegin Julia Roberts grinste verschmitzt.