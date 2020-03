Brandstiftung: Folien für Spargelkulturen angezündet

Am Sonntagabend musste die Freiwillige Feuerwehr Lana zu einem Brand in Niederlana ausrücken. Folien für Spargelkulturen, die in 3 Großkisten gelagert waren, brannten lichterloh. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus.