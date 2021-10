Branzoll: Motorrad im Keller fängt Feuer

Aufgrund eines Kellerbrandes mussten die Feuerwehren von Branzoll und Leifers am frühen Samstagabend ausrücken. Ein Motorrad hatte gegen 18 Uhr in einem ebenerdigen Keller eines Hauses in Branzoll aus vorerst unbekannter Ursache Feuer gefangen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Branzoll und Leifers brachten den Kellerbrand rasch unter Kontrolle.