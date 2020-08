Branzoll soll zum Covid-Test

In der Gemeinde Branzoll wird die Bevölkerung flächendeckend auf das Coronavirus getestet. Nach einer Reihe von Infektionen – die nicht in einem Zusammenhang stehen – sieht das Sicherheitsprotokoll diese Tests vor. Am Montag ist die Testreihe im Kulturhaus gestartet, sie geht am Dienstag zu Ende.