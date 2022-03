Brassband spielt „Don’t worry, be happy“

Im Jahr 1988 hatte Bobby McFerrin mit "Don't worry, be happy" ein Stück Musikgeschichte geschrieben. Es war der 1. A-capella-Nummer-eins-Hit in den US-Billboard Hot 100. Ukrainische Soldaten haben den Hit auf offener Straße in Odessa gespielt - und McFerrin hat das Video geteilt.