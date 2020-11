Britischer Generalkonsul in China als Lebensretter

Das war knapp: In der Millionenstadt Chongqing in Südwestchina ist am Samstag eine Studentin in einen Fluss gestützt und droht zu ertrinken. Stephen Ellison, Generalkonsul des Vereinigten Königreichs in Chongqing, wurde Augenzeuge dieses Zwischenfalls. Der Brite erkannte den Ernst der Lage, sprang ins Wasser und rettete die Studentin. Ein Diplomat als Lebensretter – toll!