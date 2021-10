Bruneck: Spurensicherung untersucht Wohnung

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 63-jährige Frau bewusstlos in ihrer Wohnung in Bruneck aufgefunden. Es ist nicht klar, ob sie bei einem Sturz oder Haushaltsunfall verletzt oder Opfer eines Angriffs wurde. Die Spurensicherung der Carabinieri ist vor Ort und ermittelt.