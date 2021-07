Brunecker Bürgermeister: „Mord schockt ganze Stadt“

In der Nacht auf Mittwoch ist der 30-jährige Maximum Zanella in seiner Wohnung in Bruneck ermordet worden. Ein 23-Jähriger soll den gebürtigen Russen mit einem Messer erstochen haben. „Diese Tat schockt die Stadt“, erklärt der Brunecker Bürgermeister Roland Griessmair.