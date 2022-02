13-Jährige beschimpft und verprügelt 14-Jährige

Erneut blinde Gewalt von Minderjährigen in Meran. Diesmal ist der Schauplatz allerdings das McDonald`s in Untermais, das Opfer ist ein 14-jähriges Mädchen, die Täterin eine 13-Jährige. Zugetragen hat sich das Ganze am Abend des Unsinnigen. Der Aggression waren zunächst wüste Beschimpfungen über soziale Medien vorausgegangen, die die 13-Jährige an das 14-jährige Mädchen geschickt hatte. Ohne Schlimmes zu befürchten, wollte sich die 14-Jährige mit dem anderen Mädchen treffen, um das Ganze zu bereden. Das Ganze endete für das ältere Mädchen in einer leichten Gehirnerschütterung und Hämatomen. Die Eltern haben heute Morgen bei den Carabinieri Anzeige erstattet.