Brutal: Betrunkener attackiert Carabinieri in Bozen

2 Carabinieri wurden am Freitag um 23 Uhr im Zuge von einer Personenkontrolle in der Bozner Altstadt von einem 41-jährigen Albaner in betrunkenem Zustand tätlich angegriffen. Auf den Aufnahmen kann man eine Frau sehen, die versucht, die Festnahme des 41-Jährigen zu verhindern: Kurz darauf liegt ein Carabinieri-Beamter auf dem Boden, der Angreifer hat ihn überwältigt. Erst als Verstärkung kommt, schaffen es die Ordnungshüter, den Mann festzunehmen. Er sitzt im Bozner Gefängnis und wurde wegen Verletzung und Widerstands gegen Amtspersonen angezeigt. Die beiden Beamten erlitten Abschürfungen, deren Heilungsdauer mit 7 Tagen angegeben wurde.