Brutal: Tausende Afghanen warten im Wassergraben auf Evakuierungsflug

Die Lage am Flughafen von Kabul wird immer dramatischer. Tausende Afghanen warten am Rande des Flughafengeländes zum Teil in einem Wassergraben auf Rettung. Die radikalislamischen Taliban haben nach ihrer Machtübernahme am 15. August angekündigt, dass andere Nationen nur noch bis zum 31. August Evakuierungsflüge durchführen dürfen.