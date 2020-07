Buschbrand bei Rom bedroht Häuser

Im Großeinsatz stehen die Feuerwehren in der Umgebung von Rom. In Castel di Guido ist am Mittwochnachmittag ein Buschbrand ausgebrochen. Die Flammen bedrohen Häuser und Autos. Mit Löschhubschraubern versuchen die Feuerwehren, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Starker Wind facht das Feuer immer wieder an.