Carabinieri-Kasernen leuchten in Orange

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen haben die Carabinieri in Südtirol einen Videospot produziert, gemeinsam mit der Organisation Soroptimist. Als sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen werden die Carabinieri-Stationen für 10 Tage Orange beleuchtet.