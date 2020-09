CATwalk: Dieser Kater ist ein Supermodel

Welche Katzenbesitzer denken sich nicht manchmal, ihre Samtpfötchen seien Divas. Nun ja, Rover bringt es auf den Punkt und präsentiert seine Starallüren am liebsten am CATwalk, und zwar in verschiedensten glamourösen Roben. Der Hüftschwung sitzt jedenfalls perfekt und lässt erahnen, wer ihm Hause Rover den Takt vorgibt.