Wer von „Blend“ spricht, tut dies meist im Zusammenhang mit Whisky. Der Bandname Cheap Blended lehnt sich an diese uralte Misch-Tradition beim Whisky an. Nur „Cheap“, also billig, ist der Sound auf gar keinen Fall, den die Musiker aus Bozen und Leifers abliefern: Sie servieren uns eine interessante Mischung aus Black Music und Elektronik.