Cherson ist gefallen: So ist die Lage nach dem Einmarsch

Russland hat am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag den Beschuss ukrainischer Großstädte fortgesetzt. Dem Bürgermeister der südukrainischen Stadt Cherson zufolge sind russische Soldaten in das Bürgermeisteramt eingedrungen. Ein Handyvideo zeigt Militärfahrzeuge auf den Straßen der Innenstadt.