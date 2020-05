Chiara Ferragni und Fedez liefern Bedürftigen Essen nach Hause

Die Influencerin Chiara Ferragni und ihr Ehemann Fedez leisten besondere Hilfe in Mailand. Die beiden helfen, Lebensmittelspenden an bedürftige Familien nach Hause zu bringen. Im Video gewähren der Social-Media-Star und der erfolgreiche Rapper Einblick in ihre wohltätige Arbeit.