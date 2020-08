CHRIS Covid-19-Studie: Bereits mehr als 770 Vinschger getestet

In den ersten zwei Wochen der CHRIS Covid-19-Studie von Eurac Research und Südtiroler Sanitätsbetrieb haben bereits mehr als 770 Vinschger teilgenommen. Für die kommenden Wochen haben weitere 50 Personen Termine für die Teilnahme an der Studie vorgemerkt. Diese bemerkenswerten Zahlen bestätigen, dass die Vinschger Bevölkerung wie schon bei der CHRIS-Studie auch bei der CHRIS Covid-19-Studie ein wertvoller Partner für die lokale Gesundheitsforschung ist. Um die Repräsentativität der Ergebnisse zu erhöhen, ist es wichtig, dass so viele Menschen wie möglich teilnehmen. Alle, die eine Einladung erhalten haben, können noch bis 28. August einen Termin vereinbaren. Die Tests der CHRIS Covid-19-Studie werden ab jetzt im Krankenhaus von Schlanders durchgeführt.