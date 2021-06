Christa Le (ft. Lili): „Gea mit da Sun“

Die Südtiroler Singer/Songwriterin Christa Le wartet mit einem neuen Song auf: „Gea mit da Sun“. Ein Song der zum Innehalten, Durchatmen und Träumen anregen soll. Das Original „Follow the sun“ von Xavier Rudd begleite sie schon ihr ganzes Leben, sagt die Sängerin. „Ich habe nun versucht, dieses Lied in meinem Dialekt wiederzugeben.“ Der Song soll zum Innehalten und Durchatmen auffordern, zum Träumen und zum Sonne genießen. „Für mich ist Musik ein Entspannungsfaktor, bei dem ich meinem Kopf ausschalten kann.“ Passend dazu das Video mit Lidia Prader also Yoga-Artist. „Ihre Yoga-Asanas passen zum Text und versuchen diesen visuell und ganzheitlich darzustellen“, sagt Christa Le.