Cocktail-Show außer Kontrolle: Kellner verbrennt Frau das Gesicht

Diese Feuershow zum Cocktail in einem Restaurant in Cancún in Mexiko endet in einem Albtraum. Der Kellner spritzt Brennspiritus ins Feuer, die Stichflamme trifft eine Frau im Gesicht und an den Haaren. Der Gast zog sich laut Angaben mexikanischer Medien Verbrennungen 2. Grades zu.