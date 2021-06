Comic-Audienz: Papst Franziskus empfängt Spiderman

Das war wohl die ungewöhnlichste Papst-Audienz der Geschichte. Am Mittwoch hat Papst Franziskus in Rom den Spiderman empfangen. Unter dem Superhelden-Kostüm verbirgt sich ein 27-jähriger Italiener, der als Spiderman verkleidet kranke Kinder in Spitälern besucht. Der Papst wird sich wohl immer an diese Begegnung erinnern, denn er hat er eine Spiderman-Maske überreicht bekommen hat.