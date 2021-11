Corona - Polizei kontrolliert seit Mitternacht 2G

Seit Mitternacht ist in Österreich der Lockdown für jene Menschen in Kraft, die weder geimpft noch genesen sind. Dieser wird von der Polizei in ganz Österreich kontrolliert, sowohl bei eigenen Schwerpunkten, als auch im ganz normalen Streifendienst. Hier wird nun bei jeder Amtshandlung ein 2G-Check durchgeführt. Bei einer solchen Kontrollaktion an der südlichen Grazer Stadteinfahrt an der Triester Straße reagierten die meisten angehaltenen Fahrer und Fahrerinnen verständnisvoll. Alle hatten einen Nachweis oder eine Begründung, warum sie sich im öffentlichen Raum aufhielten bzw. fuhren.