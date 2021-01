Tragen von FFP2-Masken in Österreich jetzt Pflicht

Österreich erlebt in der anhaltenden Corona-Pandemie eine neue Masken-Landschaft: Denn ab sofort sind für alle ab 14 Jahren die höherwertigen FFP2-Masken im Handel, in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Dienstleistern wie Kfz-Werkstätten sowie in Ordinationen verpflichtend zu tragen. Die Masken sind unter anderem in Supermärkten und Apotheken erhältlich, zum Teil auch gratis. Zahlreiche Menschen nutzten am Montag diese Möglichkeit, wie ein Lokalaugenschein in einem Supermarkt in Wien-Döbling ergab.