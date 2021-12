Wien: Über 30.000 Menschen bei Lichtermeer am Ring

Unter dem Motto „#YesWeCare – das #Lichtermeer“ fand am Sonntagabend in Wien eine Kundgebung am Ring statt, die unter anderem an die – inzwischen mehr als 13.000 Covid-Toten in Österreich erinnern sollte. Um 19 Uhr versammelten sich laut Polizeiangaben mehr als 30.000 Teilnehmer für rund 10 Minuten auf der Straße. Sie trugen Kerzen, Lampen oder hatten die Lichter ihrer Mobiltelefone eingeschaltet. Man verstehe sich nicht als „Gegendemo“ zu den Corona-Kundgebungen der vergangenen Wochen, haben die Initiatoren zuletzt betont. Geplant war ein Zeichen des Miteinanders und des Gedenkens. Unterstützung erhielt er von Daniel Landau aus Wien. Ein Dank geht an Günther Rautz für das Video.