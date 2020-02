Coronavirus: Absprache in Euregio

Die 3 Landeshauptleute der Euregio – der Trentiner Maurizio Fugatti, Nordtirols Günther Platter und Südtirols Arno Kompatscher – haben am Dienstag bei einem Treffen in Bozen die Einrichtung einer Euregio-Koordinierungsstelle in Sachen Coronavirus beschlossen.