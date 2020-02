Coronavirus: Achtsamkeit ja, Panikmache nein

Die Lage in Südtirol angesichts des Coronavirus biete keinen Anlass zu Beunruhigung oder Panik. Das betonten Spitzenvertreter von Land, Bevölkerungsschutz und Gesundheitswesen gegenüber den 90 Gemeindenvertretern am Donnerstag im NOI Techpark in Bozen Süd. Florian Zerzer, Generaldirektor des Sanitätsbetriebs und Arno Kompatscher, Landeshauptmann im Interview.