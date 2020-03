Coronavirus - Gesundheitschecks an Grenzen zu Italien

In Tirol haben am Dienstag die angekündigten Gesundheitschecks am Brenner sowie an den weiteren Grenzen zu Italien in Sillian und am Reschenpass begonnen. Es werde den gesamten Tag über "durchgehende Kontrollen" geben, kündigte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) bei einer Pressekonferenz an. Im Rahmen der Checks müsse "im Schritttempo" gefahren werden.