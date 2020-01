Coronavirus-Verdachtsfall in Wien: ?Patientin geht es gut?

Der Patientin, die Samstagabend unter Verdacht einer Coronavirus-Infektion ins Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital eingeliefert worden ist, geht es gut bis hervorragend. Alarmierung, Rettungskette, Spitalsaufnahme etc. hätten perfekt funktioniert. Dies erklärte der Medizinische Direktor des Wiener Krankenstaltenverbandes (KAV), Michael Binder, am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Wien.