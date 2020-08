Schwere Unwetter: Cortina von Wassermassen überrascht

Cortina ist am Montagabend von schweren Unwettern getroffen worden. Nach heftigen Niederschlägen traten Flüsse über die Ufer, Wohnungen und Keller wurden überschwemmt. Die Feuerwehreinheiten waren stundenlang im Einsatz, um die Straßen von Schlamm und Geröll zu befreien. „Straßen sind plötzlich zu Flüssen geworden“, berichtete der Bürgermeister der Bergortschaft, Gianpietro Ghedina. Bereits am Sonntag hatten schwere Gewitter einen Erdrutsch in Cortina ausgelöst.