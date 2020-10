Covid-Patientin Clotilde: „Ohne die Schläuche krepiere ich“

Clotilde Armellini aus Alessandria liegt auf der Covid-19-Intensivstation des Krankenhauses. Die zweifache Mutter hat ein Video veröffentlicht, in dem die 37-Jährige ihren Alltag zeigt. „Ich möchte mir die Schläuche vom Gesicht reißen. Das kann ich aber nicht, denn ohne die Schläuche krepiere ich“, so Armellini. Auch ihr Mann und ihre beiden Kinder sind mit dem Coronavirus infiziert, sie sind zuhause in Quarantäne und dürfen sie nicht besuchen.