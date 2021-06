Cristina Rosi: Dieser Arzt hat die junge Mutter aus dem Koma geholt

Prof. Leopold Saltuari aus Bozen ist Spezialist für Neuro-Rehabilitation. In der Klinik Hochzirl bei Innsbruck ist am Mittwoch die 30-jährige Cristina Rosi nach 11 Monaten aus dem Koma erwacht. Die Frau aus Arezzo erlitt bei der Geburt ihrer Tochter einen Herzstillstand und war seitdem im Tiefschlaf. STOL-Reporter Ivo Zorzi hat sich mit Prof. Leopold Saltuari über diesen speziellen Fall unterhalten, der nicht nur in Italien mit großem Interesse verfolgt wird.