Cuno Tarfusser räumt mit Verschwörungstheorien auf

Am 15. Februar 1997 wurde in Bozen der Oppositionspolitiker Christian Waldner von seinem Mitstreiter Peter Paul Rainer ermordet. Tatmotiv war, dass Peter Paul Rainer sein Maturadiplom gefälscht hatte und deswegen von Christian Waldner erpresst wurde. Für S+ erinnert sich der damalige Staatsanwalt in Bozen, Cuno Tarfusser, an einen der größten Kriminalfälle Südtirols. Heute ist Tarfusser stellvertretender Generalstaatsanwalt beim Berufungsgericht Mailand.