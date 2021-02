Cuno Tarfusser: So habe ich damals den Serienmörder von Meran erlebt

Staatsanwalt Cuno Tarfusser stand vor 25 Jahren am Anfang seiner Karriere. Eine seiner größten Aufgaben: Der Fall Ferdinand Gamper. Später schaffte es Tarfusser zum Oberstaatsanwalt in Bozen und wurde als Richter an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag berufen.