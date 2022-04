Meran: Dachstuhlbrand rasch gelöscht

Der Brand des Dachstuhls eines mehrstöckigen Wohnhauses an der Carduccistraße in Meran, das derzeit saniert wird, hat am Donnerstagabend die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Untermais und Gratsch gefordert. Verletzt wurde niemand. Der auf etwa 20 Quadratmeter beschränkte Brand konnte danke des professionellen Einsatzes unter der Leitung von Kommandant Alfred Strohmer rasch gelöscht werden. STOL war vor Ort und bedankt sich auch bei Giorgio Perbellini für seine Aufnahmen.