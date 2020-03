Darf ich mit den Kindern auf den Spielplatz?

Die Regelungen in Sachen Corona-Vermeidung werden fast im Tagestakt verschärft. Das verunsichert die Menschen, was noch erlaubt ist und was nicht. Vor allem bei der Frage, ob man Spazierengehen darf, Radfahren oder Joggen darf, gab es bisher Unklarheiten und widersprüchliche Aussagen. Christian Carli, Vorsitzender der Vereinigung der Ortspolizisten, räumt im Interview mit STOL mit Gerüchten auf.