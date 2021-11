Das bemerkenswerte Jahr des Dominik Paris

Er ist der Dauerbrenner bei der Südtiroler Sportlerwahl. Dominik Paris hat die letzten 2 Auszeichnungen zum beliebtesten Südtiroler Sportler des Jahres für die Jahre 2018 und 2019 gewonnen. Im Vorjahr fiel die Wahl coronabedingt aus, heuer steht der Ultner wieder am Podest: In seiner Comebacksaison nach Kreuzbandriss voteten ihn die Leser der Dolomiten und SportNews.bz auf Rang 3. Wir besuchten das Kraftpaket bei ihm zu Hause und bekamen dabei auch exklusive Einblicke in seinen Kraftraum.