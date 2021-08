Das große Abenteuer: 19-Jährige wagt Solo-Flug um die Erde

Die belgisch-britische Pilotin Zara Rutherford ist erst 19 Jahre alt und will bereits einen neuen Weltrekord aufstellen: Als jüngste Pilotin solo um die Welt fliegen. Am Mittwochvormittag ist sie in Kortrijk gestartet - 3 Monate soll die Reise dauern und 90 Stopps will sie einlegen.