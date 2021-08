Das Heimspiel des EUYO in Bozen

Vom 9. bis 17. August war das EUYO in Bozen – der traditionellen Residenz des Jugendorchesters der Europäischen Union. Diesmal gastierten 2 Orchestergruppen zu jeweils 71 Musikern aus der gesamten EU in Südtirol. Dokumentarfilmer Mauro Podini hat am Tag des 1. Konzertes Orchester und Dirigent zu Proben und Aufführung begleitet. Am Donnerstag ist mit mit dem Gustav Mahler Jugendorchester das 2. der angestammten Residenzorchester nach Bozen gekommen.