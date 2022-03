„Das ist das Leben“: Soundtrack zum Welt-Down-Syndrom-Tag

Anlässlich des Welt-Down-Syndrom Tag am 21. März haben Mitarbeiter der tirol kliniken und ihre Angehörigen mit Trisomie 21 sowie Patient mit Trisomie 21 und ihre Familien am Dreh eines Musikvideos mitgewirkt. Die Botschaften des Films sind: Down-Syndrom gehört zum Leben. Leben mit Down- Syndrom ist wertvoll und macht Freude. Wir in den tirol kliniken sind für Menschen mit Down-Syndrom da. 12 Kinder mit Trisomie 21 wurden gemeinsam mit ihren Familien im privaten, beruflichen oder klinischen Alltag vom Medienstudio der tirol kliniken gefilmt. Auch eine Band, deren Mitglieder Trisomie 21 haben, konnte für den Dreh begeistert werden.