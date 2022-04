Gorilla-Dame „Fatou“ lebt seit 1959 im Berliner Zoo. Sie hat eine bewegende Geschichte: Ein Matrose brachte das junge Tier von Afrika nach Marseille, wo er den Gorilla in einer Bar in Zahlung gab, weil er kein Geld hatte, seine Rechnung zu bezahlen. Die Wirtin brachte daraufhin das Tier in den Berliner Zoo. Dort wurde das Alter des Primaten auf 2 Jahre geschätzt. Mit inzwischen 65 Jahren ist „Fatou“ der älteste Gorilla der Welt.