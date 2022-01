Das müssen Sie über die Wahl des Staatspräsidenten wissen

In Italien läuft derzeit die Wahl des Präsidenten der Republik. Der Staatspräsident wird von den 1009 Wahlleuten gewählt – Südtirols Vertreter in diesem Wahlgremium ist Josef Noggler, seines Zeichens Landtagspräsident in Bozen. STOL-Reporter Ivo Zorzi fasst alles Wissenswerte und Kurioses rund um die Präsidentenwahl zusammen.